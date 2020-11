Blandt kartofler og vilde urter: Her er de nominerede til Fødevareprisen

Storøhage Kartofler ApS er nomineret for konstant at arbejde med at sætte lammefjordskartoflen på menuen på de danske middagsborde - også i nye produkter. Virksomhedens store engagement med at udbrede kartoflens anvendelseudmønter sig blandt andet i en udfordring til de lokale efterskoleelever i at fremtrylle en tre rettes menu, hvor kartofler indgår i alle tre retter.