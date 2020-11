Blande sig er han sgu nødt til

En høj statelig mand, let duknakket, med et ansigt, hvor der aldrig er langt til et finurligt og venligt smil. Otto Graham er kendt af de fleste, i hvert fald i Rørvig, og når man ser på hans lokale forenings-CV, så bliver man let forpustet, for der er ikke mange lokale foreninger, der ikke på den ene eller anden måde har haft Otto Graham inde over.