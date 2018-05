Blafrende røde regnslag

- I bliver vist nødt til at danse jer varme, lød det opmuntrende fra konferencier Arne Mikkelsen (SF), da der tirsdag fra klokken 14 blev åbnet op for 1. maj-festen på Cirkuspladsen i Nykøbing. Det var elever fra Den rytmiske højskole, som stod for musikken, og selv om de sendte guitarsoloer fra Jimmy Hendrix Hey Joe ud over pladsen, var det næppe nok til at varme det regnvåde publikum op. I stedet for røde faner, var det blafrende røde regnslag, som dominerede billedet.