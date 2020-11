Black Friday-husker fra kommunen: Handl lokalt

- Vi vil gerne opfordre folk til at handle lokalt. Når vi blander os som kommune, handler det jo også om at vi synes det er vigtigt at vi har en kommune, der hænger sammen og har et handelsliv, restauranter og den slags, som kan betjene os som borgere i lokalsamfundet. Og det skal man huske at værne om, siger borgmester Thomas Adelskov (S), der er formand for partnerskabet, som opstod under coronanedlukningen i foråret.