Blachman er folkemødets hovednavn

Aktuelt er de otte »teltholdere« ved at finpudse programmerne inden aflevrings-deadline til styregruppen 1. juni. Teltet »De små demokrater«, der har satset stort og hyret Blachman, er kommet langt med deres program. Her fremgår det, at Blachman skal tale om kreativitet kl. 13.15 - et emne han har dyrket i program-serien »Blachman på skemaet« på DR1, hvor han testede sin vision om at skabe et nyt fag i folkeskolen, der arbejder med kreative processer for at få de unges idé-kraft til at blomstre.