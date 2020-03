Blå himmel over Odsherred

I Nykøbing havde en familie med tre generationer slået sig ned lidt på strandbredden uden for havnen med flot udsigt over fjorden. Ni-årige Anton havde medbragt en fiskestang, men ingen fisk havde endnu bidt på krogen, da Nordvestnyts udsendte forstyrrede idyllen, som også bestod af medbragt kaffe, vand og lækkerier.

- I denne tid tager vi herned flere gange om ugen. Vi har en sms-kæde. Det er rigtig hyggeligt at sidde her, supplerede Pia Lauersen.

På havnen sidder et ægtepar og spiser ved havnekontoret. Og en mand er i gang med at ordne sin båd. Ellers er her tomt og øde. Pludselig kommer to både ind fra fjorden.