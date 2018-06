Blå Flags afløser giver topkarakter til Gudmindrup

Indvielsen begynder med flaghejsning og tale ved borgmester Thomas Adelskov(S) og direktør i Geopark Odsherred og turistchef Hans-Jørgen Olsen, Visit Odsherred. Efter den officielle indvielse har publikum mulighed for at deltage i en lang række arrangementer i strandområdet. For eksempel en guidet gåtur rundt om Korevlen eller under titlen »Spis din strand«, finde det glemte og gemte med Odsherred Detektorforening eller prøve at fange friske fisk med Odsherred Sportsfiskerforening. Geolog og naturvejleder Jakob Walløe Hansen vil lede den guidede gåtur »Korevle rundt« og fortælle om dette eksempel på en såkaldt barriereø-dannelse i det østlige Danmark. Det er gratis at deltage i arrangementet, og har man lyst til at runde indvielsen af med en tur i bølgerne, så er der også gode muligheder for det, oplyser Odsherred Kommune.