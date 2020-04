Bjerg-cykelløb flyttes til efteråret

- Vi kan håbe på, at det hele ser bedre ud i slutningen af september, og at folk har stor lyst til at komme ud og opleve cykelløb i Odsherred. Omvendt kan man jo også risikere, at der er en masse arrangementer, der skal afvikles rundt i landet, når det endelig bliver muligt, siger Morten Egeskov.