Biografen i Vig går en lys fremtid i møde

Der er en lys og let stemning blandt Vig Bios mnage frivillige. Biografen er veldrevet, og efter at coronarestriktioenrne er hævet, så vælter det ind med biografgæster, og nu har foreningen bag fået nye bestyrelseskræfter i og med at den lokale skoleleder Ib Kristensen, er blevet valgt ind.

»Fremtiden for Kulturhuset Vig Bio er lys, selvom vores planer om en sal 2 har stået på pause det seneste år. Vi har tidligere præsenteret byggeudvalgets plan om en omfangsrig udvidelse af kulturhuset. Vi må dog indrømme at tiderne for en sådan finansiering ikke har været så gunstige og derfor er vi i øjeblikket i dialog til anden side på et mindre projekt med en sal 2 langs med den nuværende sal og med langsiden ud mod den store parkeringsplads, hvor vi håber at kunne lave ad hoc drive-in forestillinger og andre tiltag. En sal 2 med cirka 80 siddepladser og et par mindre lokaler til for eksempel E-sport,« sagde hun.