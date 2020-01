Biogasplaner bremses ikke af manglende statstilskud

Det får ikke umiddelbart konsekvenser for planerne om opførelse af et biogasanlæg ved Vig, at et enigt Folketing i december besluttede at lukke for de støtteordninger, som der hidtil har været til etablering af nye biogasanlæg.

Jacob Illeris, der er business development director i Veola Nordic, der skal drive det kommende biogasanlæg ved Vig, siger til Nordvestnyt, at han ikke kan forestille sig, at den danske regering vil afstå fra at give tilskud til biogas i fremtiden.