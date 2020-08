Biogasmodstandere har nu dannet forening

Det er i høj grad den gamle garde fra kampen mod et biogasanlæg ved Vig, som har meldt sig under fanerne i den nye nyoprettede »Vig og omegns natur- og miljøforening - også formand Maria Nicolajsen fra Kollekolle, som har været en af de mest aktive i biogas-modstandnernes gruppe. De har været på banen siden Odsherred Kommune i 2017 gav tilladelse til opførelse af et biogasanlæg tæt på Vig by, men trods ihærdig modstand, har gruppen fået samtlige klager over biogasanlægget afvist ved diverse instanser. Senest blev en klage over erstatningsnatur pure afvist fra Miljø- og fødevareklagenævnet, fordi biogasmodstanderne ikke var en forening, og derfor ikke blev betragtet som en part i sagen.