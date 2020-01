Biogasgruppen i Vig fastholder modstanden mod planerne om opførelse af et biogasanlæg. Foto: Peter Andersen

Biogasmodstandere: Venter lidt med champagnen

Odsherred - 10. januar 2020 kl. 13:30 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi drikker ikke champagne endnu, men vi er blevet meget mere forhåbningsfulde, siger Jørgen Preuss, som er talsmand for borgergruppen, der kæmper for, at bremse planerne om at opføre et biogasanlæg ved Vig.

Folketinget vedtog i december sidste år, at der fra årsskiftet skulle lukkes for yderligere tilskud til opførelse af biogasanlæg. Det betyder, at det multinationale selskab Veolia, der skal opføre og drive biogasanlægget ved Vig, på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at opnå den statsstøtte til opførelse og drift af anlægget, som de allerede eksisterende anlæg har fået. Jacob Illeris, der er business development director i Veola Nordic, har til Nordvestnyt udtalt, at han er overbevist om, at der nok skal komme en ny tilskudsordning til biogasanlæg i Danmark. Det synspunkt deles ikke af Jørgen Preuss.

- Det kommer i så fald tidligst med den kommende finanslov for 2021 og de nye klimahandlingsplaner. Jeg tror politikerne har mistet tiltroen til biogas som grøn energi, så der skal godt nok meget lobbyarbejde til fra biogasindustriens side, hvis de skal ændre politikernes indstilling, siger Jørgen Preuss.

Biogas fremstillet af gylle fra landbruget modtog i 2018 en fjerdedel af statens støttemidler, der er øremærket til vedvarende energi, mens den kun leverer 10 procent af den samlede mængde grøn energi i Danmark.

- Jeg tvivler på, at et biogasanlæg kan løbe rundt uden statsstøtte, og så har Veolia vel ingen interesse i, at opføre et anlæg. De bygger jo først og fremmest et anlæg for at tjene penge. Der går samtidig rygter om, at CO2-kvoten tildeles de landmænd, hvis svin producerer gyllen. Det vil for anlægget i Vigs vedkommende betyde, at det er Kenneth og Preben Hansen på Tuse Næs og Holbæk kommunes CO2-regnskab, som får glæde af biogasudvindingen. Så kan Odsherred Kommune sidde tilbage med lugtgener og alle de andre ulemper. Nej, jeg tror heldigvis vi slipper for biogasanlægget nu, siger Jørgen Preuss.

Han vil dog ikke garantere noget endnu, men har et håb om, at kommunalvalget i 2021 kan få de lokale politikeres i Odsherred til at ændre syn på et biogasanlæg.

- Det betyder så også, at vi ikke indstiller vores arbejde mod opførelse af et biogasanlæg i Vig. Vi fortsætter kampen, til projektet er taget ud af lokalplanen. Veolia er jo ikke de eneste i verden, som kunne finde på at bygge et biogasanlæg ved Vig, siger Jørgen Preuss.