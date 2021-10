Se billedserie Selv om der for længst er vedtaget en lokalplan, som giver tilladelse til opførelse af et biogasanlæg i stil med dette anlæg, som ligger ved Solrød, fortsætter en grupper borgere i Vig kampen mod anlægget.

Send til din ven. X Artiklen: Biogasanlæg har indtaget valgkampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biogasanlæg har indtaget valgkampen

Odsherred - 06. oktober 2021 kl. 17:15 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

"Jeg overvejer at købe bolig og flytte til Vig, men ikke hvis der kommer et biogasanlæg".

Kommentaren er en af mange i den underskriftsindsamling mod opførelse af et biogasanlæg ved Vig, som en gruppe borgere i Vig har oprettet på Facebook. Indtil videre har 395 borgere skrevet under på, at de ønsker at ændre Odsherred Kommunes lokalplan for området, som giver tilladelsen til opførelse af et biogasanlæg.

Politiske vinde mod biogasanlæg Ved søndagens vælgermøde i Vig forsamlingshus var biogasanlægget ikke uventet også et af debatemnerne, og flere af de politiske partier som deltog, gav udtryk for, at de ikke var tilhængere af et biogasanlæg, men at de ikke ønskede at ændre en lokalplan, som kunne betyde, at der skal udbetales et tocifret millionbeløb i erstatning til de to lodsejere, Preben Hansen og Kenneth Øster fra Tuse Næs, som har fået tilladelse til opførelse af anlægget.

Radikale Venstres spidskandidat og viceborgmester Thomas Nicolaisen (RV) har på Facebook meldt ud, at partiet i det nye byråds periode, endnu en gang vil stille forslag om at ændre lokalplanen for opførsel af et biogasanlæg ved Vig.

Venter på køreplan fra Energistyrelsen Det internationale selskab, Veolia, som skal stå for opførelsen og driften af anlægget i Vig, har dog heller ikke travlt med t tage hul på projektet, som tydeligvis afhænger af, at der kommer tilskud til projektet fra den danske stat.

- Vi venter stadig på den endelige køreplan fra Energistyrelsen vedrørende udbud af produktion af biogas til det danske gasnet i henhold til klimaloven, skriver direktør for forretningsudvikling hos Veolia Nordic, Jacob Illeris, i en mail til Nordvestnyt.