Biogas: Mose og sø skal genoprettes

- Vi skal derfor have genetableret erstatningsnatur for disse områder. Det forsinker byggeprocessen betydeligt, fordi de genetablerede områder skal have lov til at hvile et år, før vi må gå i gang med at opføre et anlæg, siger Jacob Post, som er forretningsudvikler hos Veolia, som står for byggeriet og den kommende drift af anlægget.