Biogasmodstanderne mødte talstærkt frem på byrådsmøde i februar 2019, for at protestere mod anlægget. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Biogas: Borgmester ville ikke provokere Vig-borgere

Odsherred - 29. maj 2020 kl. 06:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt kommenterer borgmester Thomas Adelskov (S) på Facebook på Facebook kun via sin egen profil, men onsdag morgen gjorde han en undtagelse.

Tirsdag aften blev der lagt et opslag op i Facebookgruppen »Politik i Odsherred«, hvor biogasmodstander fra Vig, Maria Nicolaisen, lagde dokumenter ud fra en aktindsigt i Odsherred kommunes korrespondance vedrørende opførelsen et biogasanlæg ved Vig. Blandt andet en mail fra november 2019, hvor udviklingsdirektør Jacob Illeris i Veolia, som ventes at skulle stå for opførelsen og driften af biogasanlægget, opfordrer borgmesteren til at lægge pres på »rette personer i dansk politik« i forbindelse med regeringens kommende energipolitik. I en anden mail fra Odsherred Kommunes miljøteam i maj i år opfordrer en embedsmand miljø og fødevareklagenævnet til en hurtig sagsbehandling, så bygherre kan nå at gå i gang med byggeriet inden miljøvurderingen, VVM-tilladelsen, til projektet udløber.

- Er det Odsherreds Kommunes opgave at søge kontakt, på vegne af en investor/bygherre, og påvirke kommende energiforlig til de rette personer i Dansk politik? Er det kommunens sag at sende et brev til miljø og fødevareklagenævnet og bede om hurtig sagsbehandling af vores 9 sider lange klage, spørger Maria Nicolaisen i sit opslag.

Thomas Adelskov afviser, at han skulle have udført politisk lobbyarbejde på Christiansborg på biogas-bygherrernes vegne.

- Jeg fremmer gerne lokale virksomheders interesser, men passer også på med, ikke at overbruge min kvote af kontakter. I denne her sag undlod jeg netop at gøre det, fordi jeg var klar over, at det ville provokere borgerne i Vig, siger borgmesteren.

Han ser ikke noget forkert i kommunens henvendelse til miljø- og fødevareklagenævnet.

- Det var i alles interesse, at fremskynde sagsbehandlingen. Biogasmodstandernes seneste klage i planklagenævnet tog over to år at behandle, siger borgmesteren.

Biogasmodstanderne efterlyser borgerinddragelse i planerne om biogasanlægget, Borgmestren påpeger, at gruppen selv har afvist, at komme med i en arbejdsgruppe, der blandt andet skulle drøfte miljøkrav til et kommende anlæg.

- Så husker borgmesteren forkert. Vi sagde nej til en bustur til Tyskland, hvor Veolia ville vise biogasanlæg frem. Det ville være spild af ressourcer, at se på noget, som vi absolut ikke ønsker os. Men vi har aldrig sagt nej til at være med i en arbejdsgruppe omkring biogasanlægget. Tværtimod har vi flere gange givet udtryk for vores ønske om dialog, siger Jørgen Preuss, som er talsmand for biogasmodstanderne i Vig.