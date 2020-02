Biltyve kørte galt

Tirsdag kl. 16.29 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet en bil havde påkørt et stort træ på Lyngvej på Ellinge Lyng ved Vig. Det viste sig, at føreren var flygtet fra stedet og havde efterladt en personbil, der var meldt stjålet.

På uheldsstedet tydede spor på, at føreren under kørsel i nordlig retning var kommet ud i rabatten og havde rettet bilen op. Herunder havde føreren mistet kontrollen over den og påkørt en postkasse og et hegn, inden bilen til sidst ramte et stort træ. Bilen blev undersøgt for tekniske spor, og herunder bemærkede politiet »stjerner« i frontruden ved passagerpladsen. Dette kunne tyde på, at der også havde været mindst én passager med i bilen.