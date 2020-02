Biltyve kørte galt

Da politiet ville standse bilen, satte føreren hastigheden op for at køre fra politiet, som dog fulgte efter fra Toftegårdsvej ad blandt andre flere mindre veje i Asnæs-området, indtil bilen kørte gennem Asnæs med uforholdsmæssig høj hastighed og til sidst forulykkede i krydset Toftegårdsvej / Rådhusvej, hvor et vejskilt blev påkørt.

Politiet kunne herefter foretage anholdelse af en 23-årig mand fra Asnæs (fører) og en 24-årig mand fra Charlottenlund. Føreren, der ikke har noget kørekort, var påvirket af euforiserende stoffer under kørslen og har derfor fået udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, som han ved anholdelsen i øvrigt var i besiddelse af i form af 0,3 gram kokain.

Ved ransagning af bilen fandt politiet et sæt nummerplader, som viste sig at være stjålet fra en personbil parkeret ved Asnæs kirke. De to mænd var torsdag formiddag fortsat i politiets varetægt og skulle afhøres til de mange sager, ligesom politiet vil undersøge, om de to mænd i øvrigt kan mistænkes for andre forhold vedr. berigelseskriminalitet i Odsherred-området gennem den senere tid. Når disse undersøgelser er gennemført, og de to mænd er afhørt til sagerne, vil anklagemyndigheden tage stilling til, hvorvidt nogen af dem skal fremstilles i grundlovsforhør, eller om de begge skal løslades.