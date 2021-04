Bilpleje-firma er rykket ind i Dinitrol-center

Dannie Winther Kristensen og Jimmy Sjøstrøm er begge erfarne herrer i bilpleje - og nu har de etableret sig i den gule hal i Dinitrol Center Fårevejle, på Ordrupvej i Fårevejle, hvor de har lejet sig ind hos Hanne og Kim Jønsson. Her har de nu været i gang i nogle uger.

De har års erfaring fra blandt andet Holbæk, men fandt så fine faciliteter i Dinitrol Center Fårevejle, at de besluttede sig for at etablere sig i Fårevejle.