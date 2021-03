Se billedserie Foto fra Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred i 2004: En væg med børnenes »frimærker«, der blev sendt til det royale bryllup mellem Frederik og Mary - efter modtagelsen af frimærke-tegningerne, kvitterede hofchefen med takkebrev. Her er det bestyrelsesmedlem Jens Larsen fra billedskolen. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Billedskolen blev 24 år: Så ramte sparekniven

Odsherred - 11. marts 2021

Billedskolen i Odsherred, der tirsdag endegyldigt blev skåret af sparekniven og lukket af politikerne i kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred for at opnå en årlig besparelse på 127.000 kr., blev grundlagt i 1997.

Dengang under navnet Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred og med støtte fra de tre Odsherred-kommuner.

Et undervisnings- og fritidstilbud, der arbejdede på at styrke børns kreativitet og billedsprog ved at se på kunst og ved at lade børnene udfolde sig som aktive billedskabere.

I 2007 blev Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred lagt ind som et tilbud under Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs med et årligt tilskudsbeløb fra kultur- og folkeoplysningsudvalget i den nysammenlagte Odsherred Kommune.

Da kunstmuseet ved årsskiftet 2012/13 sammen med Odsherreds Museum blev fusioneret ind i Museum Vestsjælland, overgik administrationen af Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred (nu navnet Billedskolen i Odsherred) og tilskuddet til Odsherred Musikskole.

Det er de penge, udvalget nu har fået kig på i en sparerunde, hvor der skal findes budget-besparelser på i alt en halv mio. kr. i 2021.

Musikskolens bestyrelse foreslog i et sidste redningsforsøg udvalget, at billedskolen kunne lægges helt ind i musikskolens budget som et hold på linje med musikholdene.

Musikskolen tilbød at afgive en ubesat stilling som blokfløjtelærer for at kompensere for de 70.000 kr., som udvalget ville kunne spare i den sidste del af 2021.

Men udvalget valgte at holde fast i planen - at spare 70.000 kr. af billedskolens budget i år (efteråret) og hele budgettet på 127.000 kr. fra 2022, hvilket betyder lukning af skolen.

- Det er jo politikerne, der træffer beslutningerne, så det tager vi til efterretning. Nu arbejder musikskolen videre med den oprindelige plan med at få ansat en blokfløjtelærer, siger musikskoleleder Bjørn Monberg.

Billedskolen i Odsherred har årligt holdt udstillinger af børnenes kreative arbejder, og sådan bliver det også i år.

Når forårssæsonen på billedskolen er afsluttet, holdes den allersidste udstilling i Kulturhus Aksen i Asnæs den 28.-30. maj.

Cirka 25 børn skal udstille. De har fået undervisning i maleri, akvarel, grafik, skulptur, blandform, animation, keramik og tegning.

Som en overbygning til holdundervisningen, der foregår på skolerne i Nykøbing, Asnæs og Hørve, har billedskolen en talentlinje i maleri med individuel undervisning for særligt dygtige elever.

2004 var et særligt år på »Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred«. Her arbejdede børn fra de tre Odsherred-kommuner med at kreere fantasifulde »frimærker«, som blev sendt til det royale brudepar kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.