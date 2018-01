Se billedserie Ingen brændende kærlighed uden stegt bacon. Daniel Petersen er ved at være klar med sin fortolkning af den klassiske kartoffelret. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Billedserier: Unge kokke kæmpede om æren i kartoffel-konkurrence

Odsherred - 05. januar 2018 kl. 14:50 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fårevejle: Tærter, minipizzaer, salater og vafler. I alt ti forskellige retter med kartoflen i hovedrollen var på menuen, da eleverne på fødevareuddannelserne 10. klasse MAD og EUC's grundforløb, M.E.G.O (mad, ernæring, gartner, oplevelser) gik i køkkenet fredag.

I en måned har de arbejdet to og to på at udvikle opskrifter med kartofler. I grupper af to fik de hver udleveret én kartoffelsort og undersøgte sortens kulinariske egenskaber. Herefter har de udviklet en opskrift til netop den sort, de fik udleveret, og fredag blev resultatet præsenteret for et panel af smagsdommere.

Køkkenet i det tidligere administrationscenter i Fårevejle sydede af aktivitet, spænding og sprødstegt bacon, som var elevernes foretrukne følgesvend til kartoflen.

- Men nu vil jeg altså heller ikke have noget med kartofler at gøre i i hvert fald fem måneder, fastslog 17-årige Sara Pedersen fra Grevinge, da hun sammen med makkeren 16-årige Maja Lauritzen fra Asnæs kiggede ind i ovnen og ventede på at kartoffeltærten havde fået hvad den skulle have.

De syntes begge det havde været sjovt at eksperimentere, og at det havde krævet tid og kreativitet for at få det til at lykkes.

Dommerpanelet bestod af Steffen Lund, EUC Nordvestsjælland, Henrik Nielsen, restaurant Suri i Holbæk, Jesper Zeihlund, NCLF, og Helle Nordgaard, Geopark Odsherred.

De roste niveauet, som de fandt overraskende højt, elevernes unge alder og erfaring i betragtning.

- Der er rigtig meget håndværk i det. Nogle af retterne er virkelig teknisk krævende, så det er utrolig godt lavet, sagde Henrik Nielsen, inden han og dommerpanelet udpegede Sara og Majas kartoffeltærte til vindere.