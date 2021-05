Se billedserie Der er plads til 44 små børnehavebørn, når det hele er færdigt og klar til at åbne senere på året. Foto: Preben Moth

Billedserie og video: Børnehaven ankom på ladet af seks lastbiler

Odsherred - 21. maj 2021 kl. 14:56 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Der er sket store ting i Nr. Asmindrup i denne uge. Tirsdag aften ankom en konvoj på seks lastbiler med seks halve pavilloner bygget af DanBox og beklædt med thermowood.

Pavillonerne er de bygninger, som egnens mindste kommer til at have deres hverdag, når børnehaven Spiren er klar til at åbne dørene og byde velkommen.

Onsdag blev de nyleverede pavilloner løftet på plads af kran og herefter bygget sammen til en samlet børnehave. Det blev dagens samtaleemne blandt elever og ansatte på Nr. Asmindrup Friskole, og de mange pavilloner, byggeriet og de mange frivillige ildsjæle bragte minder frem om skolens opstart for 11 år siden.

Lokale hjælper til Det er Mogens Jensen fra Jord, Beton & Anlæg der har lavet fundamentet og skal ordne kloak, K-J Gulvservice skal lægge gulvene, Smedegården der skal ordne VVS.

- DanBox har haft ekspertisen i forhold til børnehavebygningerne, mens vi i høj grad har efterspurgt lokale virksomheder til andre dele af bygningen. Det er skønt at kunne bakke op om det lokale erhvervsliv, fortæller Mette Olsen fra børnehavens initiativgruppe til Nordvestnyt.

- Arbejdsgrupperne knokler løs for at få bygningen på plads, udearealerne etableret, søgt fonde og indhentet sponsorater og donationer. Det er helt vildt, hvordan folk arbejder i deres fritid, bakker op og ser muligheder, fortæller hun videre.

Åbner til efteråret Det er målet at kunne åbne børnehaven senest i september, og man leder lige nu efter en børnehaveleder og pædagoger til at tage sig af de børn, der tripper for at begynde i den nye børnehave.

Børnehaven har et fokus på udeliv, bevægelse, natur og nysgerrighed. I alt vil der være plads til 44 børn.

- Med hensyn til børnetallet, så er der lige nu oprettet ventelister, og vi kan først genoptage indskrivninger fra 1. august, når vi forhåbentlig har ansat en leder af børnehaven. Vi afventer den endelige godkendelse fra Odsherred Kommune, men vi har oplevet en meget god dialog og samarbejde fra kommunens konsulenter på området, oplyser Mette Olsen.

Børnehave igen efter 10 år Der har tidligere været en børnehave i Nr. Asmindrup dengang der var en folkeskole. Da friskolen startede op i 2010, var der også tænkt på at etablere et børnehavetilbud, men havde i opstarten blikket rettet stift mod at få friskolen godt i gang.

Det er den nu - og opbakningen til etableringen af børnehavetilbuddet har fra den første spire været stor.

Se filmen En flyvende børnehave her i stedet

