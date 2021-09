Billedserie fra øvelokalet: Nice Guys - nu med horn til Honky Tonk

Efter en Beatles-periode, blandt andet markering af 50-året for The Rooftop Concert i 1969, og beatlernes solo-karrierer efter nedsmeltningen i 1970, er turen nu kommet til den amerikanske soul og rhythmn & blues, udsprunget fra kilden Stax Records i Memphis Trennessee, op gennem 1960'erne og første halvdel af 1970'erne.

Stax blev grundstenen for Southern soul og Memphis soul og førte til navne som Wilson Pickett, Sam & Dave, Booker T. & the M.G.'s, Isaac Hayes og Otis Redding, ofte i samarbejde med hit-specialisten Steve Cropper.

Numre som James Browns »I Feel Good«, Wilson Picketts »Mustang Sally«, Bill Winters' »Ain't No Sunshine« og Otis Reddings »Sittin' On The Dock Of The Bay« skal sendes ud over dansegulvet.