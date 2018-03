Billedserie: Teaterleder får den første Poul Johansen-pris

Se billedserie Simon Vagn Jensen, fotograferet i den gamle Irma-lagerhal, hvor der nu skal være teatersal. Foto: Peter Andersen

Odsherred - 20. marts 2018 kl. 09:51 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teaterleder Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland, er den første til at modtage den nyindstiftede Poul Johansen Prisen, opkaldt efter fabrikant og grundlægger Poul Johansen, Fårevejle, der døde for et år siden, 84 år.

Prisen er på 25.000 kr. og uddeles af Poul Johansen Fonden til en person eller et projekt, som afspejler den ånd, fondens stifter, fabrikant Poul Johansen, stod for: Kreativitet, innovation og social ansvarlighed - med et kunstnerisk sigte.

- Det er en kæmpe opbakning til vores teater-projekt, siger Simon Vagn Jensen til dagbladet Nordvestnyt.

- Odsherred Teater har i mange år arbejdet med formidling og synlighed i lokalområdet, og nu bliver det påskønnet. Det er så vigtigt, at man nu får øje på os.

- Jeg er også glad på vegne af hele kulturområdet i Odsherred. Det er vigtigt, at det bliver synliggjort, hvad vi dur til. Kulturområdet er klart ét af de helt afgørende potentialer i Odsherred; vi får jo nok aldrig det tunge erhvervsliv her op. En stor del af de mennesker, der flytter til Odsherred, er ældre, som med tiden bliver fastboende i deres sommerhuse. Det er et meget kultur-interesseret segment, og derfor er det afgørende at synliggøre kulturen. Det gavner turismen, bosætningen og udviklingen i det hele taget i Odsherred, mener Simon Vagn Jensen.

I de senere år er priserne regnet ned over Odsherred Teater: Skuespiller Henrik Ipsen blev sidste år præmieret af Statens Kunstfond for sin indsats med castings og locations til »Velkommen til Twin Peaks« på Odsherred Teater. Samme forestilling indbragte teatret Hovedprisen ved Artbeat Prisen 2017.

Ligeledes i 2017 modtog Simon Vagn Jensen Odsherred Kommunes Kulturpris. I 2011 fik teaterlederen Nordea-fondens Kulturpris.