Billedserie: Strindberg lige på kornet

Udstillingen i PakhusGalleriet med 67 værker af 12 billedkunstnere, blandt andre Hans Helge Nielsen fra Huset i Asnæs, er opkaldt efter Strindbergs buldrende dagbogsroman »Inferno«, skrevet på baggrund af et sanse-bombardement af indtryk og hændelser i Paris, som han gennemlevede efter at have forladt kone og barn.