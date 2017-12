Se billedserie Frem til afsløringen var "Logo-skulptur" klædt i en hvid "burka". Foto: Stefan Andreasen

Billedserie: Skulptur i »burka« vækker begejstring

Odsherred - 02. december 2017 kl. 19:24 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De er hurtige på fødderne, de unge på Idrætsefterskolen Klintsøgaard.

Der gik kun et split-sekund, efter at »burka-forklædningen« var hevet af bronze-kunstværket »Logo-skulptur« til afsløringen lørdag, før eleverne flokkedes om det for at nærstudere »bagsiden«.

Og hvorfor nu det? Jo, 20 efterskole-elever var sidste år med til at kreere små, kvadratiske friser på voksplader, og derefter har billedhugger og bronzestøber Peter Hesk fra Nykøbing Sjælland støbt de små værker fast på »bagsiden« af sin førnævnte »Logo-skulptur« - et bestillingsværk fra idrætsefterskolen.

Set fra »forsiden« er skulpturen en dynamisk fortolkning af efterskolens K-logo.

- Men den kan bilerne kigge på. Så kan alle forbipasserende gå bag om skulpturen og stoppe op og nyde det, der egentlig er skulpturens forside - den med alle jeres fine friser på, dér hvor vi har arbejdet sammen, sagde Peter Hesk til afsløringen af »Logo-skulptur« lørdag.

Og hold nu op, hvor skulpturen blev nærstuderet. De unge havde ansigterne helt tæt på for at se og nyde deres egne og vennernes nærmest smykke-agtige, fine friser - et hjerte i en hånd, en skiløber, symboler på mad og drikke, en håndboldspiller og meget mere.

- I er super-gode til at hoppe og springe, men jeg fik lokket jer ud af jeres comfort-zone, så I fik prøvet noget helt nyt, sagde Peter Hesk.

Forstander Ib afslørede, at idrætsefterskolen har planer om at etablere en skulpturpark, hvor der hvert år kører et samarbejdsprojekt mellem-elever og en professionel, lokal kunstner. Sidste år blev værket »Krammerater« afsløret. Det har efterskole-elever udformet sammen med Martin Nybo og Ane Meinert Folke.