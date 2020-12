Strandlyst stod ikke til at redde, da flammerne fik fat i de tidlige morgentimer den 14. september 2020. Foto: Marianne Nielsen

Billedserie: Rydning af nedbrændt restaurant i fuld gang

Den gul/hvide ombyggede bus og de store hvide bogstaver på hegnet, er snart de eneste synlige tegn på, at det, der i disse dage blot ligner en bunke afbrændt affald, i sommer summede af liv og glade gæster, der hyggede sig med stegt flæsk ad libitum og nød en øl i baren.

Restaurant Strandlyst brændte ned til grunden i de tidlige morgentimer den 14. september, og i dagene efter flokkedes tidligere gæster om brandtomten for med deres egne øjne at konstatere, at stedet, hvor de kyssede deres udkårne første gang eller inviterede hele familien på bøf og kartofler nu virkelig var gået op i flammer.