Se billedserie Hver af de 16 nedbankede jern-stænger markerer præcis de steder, hvor der er fundet en eller flere dele til Solvognen. Stængerne var et så abstrakt syn, at gæsterne må have en forklaring. Foto: Stefan Andreasen

Billedserie: Mystik omkring Solvognens fundsted opklaret

Odsherred - 22. oktober 2020 kl. 08:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Hvorfor er der nu banket stålpinde i jorden omkring den granitsten, der i mere end et århundrede har markeret Solvognens fundsted i Trundholm Mose, så det nu ligner en forvokset nåle-pude?

En del gæster, der besøger den nye kultur- og natur-installation ved fundstedet, har undret sig over stålpindene, der nu omkranser granitstenen som led i installationen - et lidt for abstrakt syn.

Derfor har udstillingsarkitekt Uffe Kurtzweil, én af aktørerne bag det nye formidlings-anlæg, nu besluttet at anbringe et skilt, der forklarer pindene.

- Vi kunne bare mærke, at der var et behov for at forklare, hvorfor vi har banket jernstængerne i jorden - at hver stang præcis markerer et af de steder, hvor der er fundet dele af Solvognen, fortæller Uffe Kurtzweil.

Ud fra Nationalmuseets udgravningsplan over, hvor de mange solvogns-enkeltfund er gravet op, har museumsinspektør Flemming Kaul og Uffe Kurtzweil banket de 16 jern-stænger i jorden - to til fire meter rundt om den cetrale mindesten.

Frederik Willumsen fandt i 1902, under pløjning, de første store dele af Solvognen - den næsten 30 cm lange hest og en solskive. Samme år fandt Nationalmuseets arkæologer stykker af hjul og af solskivens guldbelægning.

Yderligere et hjulstykke blev fundet i 1996, og i 1998 fandt arkæologer fra Nationalmuseet og Odsherreds Museum 19 hjuldele.

Da Willumsen fandt Solvognen, satte han en kvist i jorden som markering, og den brugte Nationalmuseets arkæologer som pejlemærke, da de udgravede samme år og fandt flere dele.

Mindestenen er sat der, hvor det meste af Solvognen blev fundet, oplyser Flemming Kaul.

- Med metalpindene vil vi vise folk, at det her er fundstedet. En ekstra installation for at formidle fundstedet, siger Flemming Kaul.