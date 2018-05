Se billedserie Er det vand, der kommer ud gennem bruseren i Jakob Hunosøes værk. Nej, det er hvide snore. Foto: Peter Andersen

Billedserie: Moderne kunst kan give børn et nyt syn på hjemegnen

Odsherred - 16. maj 2018 kl. 18:31 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er ikke noget rigtigt og forkert i billedkunst. Ikke noget forkert og dumt at spørge om, lød det fra billedkunstner Marie-Louise Vittrup, da hun viste elever fra 6. klasse på Nordskolens afd. Grundtvigsvej i Nykøbing Sjælland udstillingen »Rundt om Huset« - det foregik i Huset i Asnæs som led i »Åben skole«.

Én af drengene havde »vovet« at sammenligne billedkunstner Kaspar Oppen Samuelsens dinosaur-agtige, langhalsede fantasi-dyr i ler med pølse-figurerne fra keramik-undervisningen. En helt relevant kommentar, mente Marie-Louise Vittrup. Hun fik hermed afsæt til at fortælle, at Kaspar Oppen Samuelsen kommer med sit bud på, hvordan dyre-livet så ud i Odsherred for tusinder af år siden.

Marie-Louise Vittrup har sammensat de 14 kunstnere til gruppe-udstillingen »Rundt om Huset«, hvor de portrætterer Odsherred. Børnene så også Casper Aguila Christoffersens og Frederik Næblerøds kunst-fotografi af deres installation »My friend the wind« i Korshage. Et sommerhus, som stormen Bodil smadrede i 2013, hvorefter kunstnerne rykkede ulovligt ind, skabte et kunstværk af resterne og inviterede forbipasserende indenfor.

Fotograf Jakob Hunosøe har finurligt tryllet med velkendte objekter fra sommerhus-livet, så rispapir-lampen står med stiv ledning ud fra væggen, og der kommer hvid snor og ikke vand ud af bruseren.

- Når man ser sin egn fortolket af andre, åbner det muligheden for at tænke nye tanker om det velkendte. Hvad der får os til at føle os hjemme på en egn, siger kulturkonsulent Helle Ankerstjerne, Odsherred Kommune.

Billedkunstner Marie-Louise Vittrup føler sig hjemme, når hun fra vinduet i det lille lokaltog genser Odsherreds landskaber på vej til familiens sommerhus ved Asnæs.

- Et landskab kan få os til at føle os hjemme, mente hun.

I den kommende tid skal flere skoleklasser opleve udstillingen. Projektet støttes af Odsherred Kommune.