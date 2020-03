Billedserie: Kirke-engle er blevet grundigt renset

- Vi har været rigtigt glade for, at vi kunne låne Dragsholm Slotskirke til gudstjenester og nabokirker til begravelser og bisættelser, men vi er superglade for, at håndværkerne holdt sig til tidsplanen, og at vi nu har fået vores egen kirke tilbage, siger Fårevejle Kirkes sognepræst Henrik Bach.