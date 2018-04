Billedserie: Fantasien blomstrer på glasmuseum

Marianne Eriksen Scott-Hansen er internationalt kendt på avantgarde-modescenen under kunstnernavnene M.E.S.H. og Daughters of Style, og hun har i de seneste dage arbejdet intenst med at skabe en stedsspecifik installation som signaturværk for årets HEmpel-særudstilling »Glass fashion & fantasy«. Et værk, inspireret af Hempels højloftede rum og runde glasmosaik, der stråler som en fler-farvet smykkesten, når eftermiddags- og aftensolen falder igennem.