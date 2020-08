Billedserie: Et pakhus pakket med tegninger

I udstillingsperioden vil der være to foredrag med efterfølgende rundvisning. Illustratorerne Steen Malberg og Tomas Björsson giver 19. august i billedforedraget »Glæden ved at tegne« et indblik i deres udvikling som tegnere gennem by- og rejsetegninger.