Billedserie: En stor jern-portal skyder op ved Solvognens mose

Smede fra SmedeDesign i Gevninge var torsdag i gang med svejseapparater og spændeværktøj for at bolte og svejse en stor jernportal sammen ved ankomsten til Trundholm Mose - en del af Geopark Odsherreds landskabs-installation, der skal markere Solvognens fundsted.

Indgangsportalen, der er tegnet af Kurtzweil Udstillingsarkitekter, består af to, fire meter høje, ti og 14 meter lange, svungne vægge i corten-stålplade, der får en flot, rød rust-patina uden at gennemtære.

- Det er en ikke helt almindelig smede-opgave, men vi er også kendt for at tage os af alt det »mærkelige«, siger smedemester Lars Hjorth, indehaver af SmedeDesign - med henvisning til, at firmaet blandt andet har udført special-opgaver i Carlsberg Byen og Tivoli i København og for Danmarks Borgcenter i Vordingborg.