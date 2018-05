Billedserie: En kærlig kunst-hyldest til Odsherred

Sidstnævnte var med til at grundlægge Huset i Asnæs i 1973. Nu rumsterer 14 udenbys kunstnere på gruppe-udstillingen »Rundt om Huset« med hver deres bud på Odsherred - en kærlighedserklæring, et portræt af egnen, oplevet gennem bil-ruden, på vandreturen eller med afsæt i sommerhuset.

Nogle har jævnligt besøgt Odsherred og har et tilknytningsforhold, andre har stiftet bekendtskab med herredet på grund af udstillingen. Enkelte har sommerhus i Odsherred, andre overvejer at flytte til egnen. En enkelt er bosat i udlandet og har researchet på internettet. Stemninger udforskes og udfordres i skulptur, fotografi, tegning, tekst, maleri og video.

- Jeg har altid forbundet Odsherred med at komme her i Huset i Asnæs, så det er helt vildt sjovt at skulle stå for en udstilling her, fortæller kunstneren.