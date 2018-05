Billedserie: En gågade-snak om Odsherreds nye budget

Mens Roberta Flack-slageren »Killing me softly with his song« blev omformet til panfløjte-musik i Nykøbing Sjællands gågade lørdag formiddag, inviterede politikere fra Odsherred Byråd borgerne til at være med til at forme kommunens budget for 2019.