Overalt i Asnæs Centret bliver man mindet om den nye virkelighed med masser af hensyn og håndhygiejne. Her er det Netto der tilbyder gratis vådservietter ved indgangen. Foto: Marianne Nielsen

Billedserie: Den nye hverdag med corona i centret

Ved indgangen til SuperBrugsen i Asnæs beder brugsuddeleren så mindeligt folk om ikke at hamstre, ved Dragsholm Sparekasse bliver kunderne mødt af en lukket dør og en henvisning til et telefonnummer, hvis man vil i kontakt med personalet.

Alle steder i Asnæs Centret, der under normale omstændigheder dagligt samler hundreder af mennesker under samme tag, finder man således tegn på, at det er en ny virkelighed og en ny måde, vi skal omgås hinanden på.