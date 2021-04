Billedserie: Brobyggeri på vej ud til Solvognens fundsted

Den gamle, faldefærdige bro over Fuglebæks Å - på Trundholm Mosevej på vej ud til Solvognens fundsted ved Vig - er for nyligt revet ned og ligger som en bunke brokker.

Torsdag begyndte arbejdet med at bygge en ny bro af betonelementer, fremstillet af bro- og tunnelspecialisterne Noroq A/S efter beregninger fra Rambøll A/S og forarbejde af entreprenørfirmaet Christiansen & Essenbæk A/S, der også skal afslutte, når Noroq-folkene har samlet alle beton-elementer.