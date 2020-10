Billedhugger Peter Hesk, her ved sin væg-skulptur i en passage i gågaden i Nykøbing Sjælland, opfordrer kunstner-kollegaer til at bakke op om den nye gren af Odsherred Erhvervsforum. Foto: Stefan Andreasen

Billedhugger opfordrer kunstnere til at organisere sig under ny gren i erhvervsforum

Odsherred - 10. oktober 2020 kl. 16:15 Af Stefan Andreasen

Odsherreds kunstnere vil stå stærkere i det samlede erhvervs- og turismebillede ved at organisere sig under den nye del af Odsherred Erhvervsforum, mener billedhugger Peter Hesk fra Nykøbing Sjælland.

Han sender én af de nærmeste dage et brev ud til kunstnere og kunsthåndværkere i Odsherred med en opfordring til at overveje at melde sig ind i Odsherred Erhvervsforum, der nu vil oprette en ny fløj for kunst, kultur og turisme.

- Tidligere har kunstnerne været placeret under detailhandel i erhvervsforeningen, men nu oprettes en ny gren specifikt rettet mod de erhvervsdrivende indenfor kunst, kultur og turisme.

- Det er en god måde for os kunstnere at stå sammen på i erhvervsudviklingen i Odsherred, mener Peter Hesk.

Han opfordrer sine kollegaer til at møde op til et orienterende møde den 5. november kl. 15 i Odsherred Erhvervsforums lokale bag Superbrugsen i Højby Sj.

Peter Hesk mener, at kunstnerne - med den nye gren under Odsherred Erhvervsforum - kommer til at stå stærkere, som én stemme, i mange sammenhænge. For eksempel i forhold til Odsherred Kommune, planlægningsmæssigt, praktisk og økonomisk, og i forhold til Destination Sjælland med pinsekunstruten, tryksager og annoncering, siger Peter Hesk.

- Kan du som kunstner se dig som en del af en større sammenhæng med det overordnede formål at få Odsherreds liv til fortsat at være livligt, så vil jeg opfordre dig til at møde op, skriver Peter Hesk i brevet til kunstnerne.

- Det er vigtigt at sige, at det her ikke er en sorteringskasse. Alle kunstnere, der kan se det her som en god mulighed for deres erhverv, kan være med. Der er ingen sortering, siger Peter Hesk.

Poul Offersen, bestyrelsesmedlem og rådgiver i Odsherred Erhvervsforum, har opfordret Peter Hesk til at slå et slag for den nye gren med kunst, kultur og turisme.

- Han har opsøgt mig som erhvervsdrivende billedhugger for at få sat gang i en dialog omkring organisering af kunstnerne som en del af det aktive erhvervsliv i Odsherred, siger Peter Hesk.