Billeder og video: Asnæs Kirke sender musikalsk søndagshilsen til menigheden

Kirkeklokkerne er stille og præsten er tavs. I stedet genlyder kirkegården af musik. Hver søndag klokken er 10.30 sender et lille hornorkester lydbølger ud over Asnæs by.

Søndag formiddag plejer at være kirketid og under normale omstændigheder ville kan kunne høre kirkeklokkerne ringe til gudstjeneste i Asnæs. Sådan er det ikke mere.

- Det er vores måde at sende en hilsen til byen på, når nu vi ikke må samles til gudstjeneste. Her kan folk lytte med på afstand, eller synge med hjemmefra. Men selvfølgelig skal vi være forsigtige og ikke samles for mange. Men folk er rigtig gode til at holde afstand til hinanden, forklarer præst Thea Farup, som understreger, at der ikke er tale om en gudstjeneste.