Se billedserie En langarmet tyv har stjålet et stort, dyrt lithium-batteri fra Højby Lokalråds fugleskjul ved Højby Sø, så nu virker info-skærmen ikke. Foto: Ole Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Tyv med lange arme har stjålet dyrt batteri fra fugleskjul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Tyv med lange arme har stjålet dyrt batteri fra fugleskjul

Odsherred - 16. januar 2021 kl. 11:56 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Den elektroniske info-skærm i det nybyggede fugleskjul ved Højby Sø i Odsherred nåede kun at køre en uges tid med nyt batteri, så blev den ribbet af en langarmet tyv, som var behændig nok til at kunne stjæle det store, opladelige lithium-batteri.

- Det var ellers ikke lige til at rende med, siger Ole Nielsen, formand for Højby Lokalråd, der har stået for byggeri og indretning af fugleskjulet.

- Batteriet er ret tungt, 19 kilo, og det var monteret og gemt under en bænk, så personen har lagt sig ned på gulvet, og med en lang arm og en tang har vedkommende klippet ledningen over og har trukket trukket batteriet hen over en kant. Det var ikke bare lige at snuppe det. Men vi kommer nok til at lave en låst forplade fremover, siger Ole Nielsen.

Det er et stort batteri på 24V og 100A af en type, som blandt andet bruges i traktorer, lastbiler og rendegravere, oplyser Ole Nielsen.

På info-skærmen i fugleskjulet kan gæsterne læse om de fugle, man kan være heldig at se i området, blandt andet knopsvane, grågås, pibeand, nattergal, rørspurv, lappedykker og fiskeørn.

- Det er et rigtigt dejligt rum, hvor man kan blive ét med naturens liv, siger Ole Nielsen.

- Vi ærgrer os noget over det her tyveri. Vi kan jo ikke få billede på info-skærmen, før vi får styr på, at det ikke vil kunne ske igen, siger Ole Nielsen.

Inklusiv sikringsboksen, som også blev taget med, løber tyveriet op i 10.000 kr. Batteriet er 35 cm. bredt, 25 cm. dybt og 18 cm. højt. Der er sat en mærkat på, hvor der står, at det tilhører Højby Lokalråd.

- Jeg har også skrevet Højby Lokalråd på med tush, hvis mærkatet skulle blive revet af, siger Ole Nielsen.

Højby Lokalråd har fået fondsmidler til at bygge og indrette fugleskjulet ved Højby Sø, blandt andet indkøb af info-skærmen og lithium-batteriet.

Nu sidder der bare et par stumper ledning og stritter under bænken, hvor batteriet har siddet. Og info-skærmen, der normalt drives af solceller og det opladelige batteri, er sort.

- Nu kommer der ikke et nyt batteri op, før vi har fået lavet en mere sikker kasse til det, siger Ole Nielsen.

Det har foreløbig ikke været muligt at forsikre solcelle-anlæg, batteri og infoskærm, fordi fugleskjulet ikke aflåses.

Meningen er, at man altid skal kunne trække skydedøren til side og sætte sig ind i fugleskjulet og nyde dyrelivet på Højby Sø gennem de coatede vinduer.

Computer-info-skærmen er boltet fast, så den ikke kan tages ned.

Fugleskjulet står på en bro på pæle ude i vandkanten, så man får naturen helt ind omkring sig i skjulet. Så det er en tyv med godt kendskab til området, der har fundet frem til fugleskjul og lithium-batteri.

Tyveriet er meldt til Midt- og Vestsjællands Politi.

Fugleskjulet er en del af Højby Lokalråds store, fondsstøttede formidlingsprojekt omkring Højby Sø.