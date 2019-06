Billeder: Politiet efterlyser ejere af store mængder tyvekoster

Indbrudsgruppens arbejde

Politikommissær Midt- og Vestsjællands Politi Rasmus Brink-Frendrup understreger, at det bliver et stort arbejde for politiet at få de mange tyvekoster tilbage til borgerne, men han er villig til at gå langt for, at det sker.

- Vi er rigtig glade for, at vores dedikerede indbrudsgruppe har fanget en travl indbrudstyv. Det ser ud til, at der både er arvestykker, personlige ejendele, samlereffekter og meget mere blandt tyvekosterne, og vi håber, at især de ejendele med særlig stor affektionsværdi kan komme i rette hænder igen, siger politikommissær Rasmus Brink-Frendrup, der er leder af indbrudsgruppen i Midt- og Vestsjællands Politi.

Hvis du ser nogle af dine stjålne genstande på billederne, skal du rette henvendelse til Midt- og Vestsjællands Politi fra onsdag den 5. juni til fredag den 7. juni mellem klokken 10.00 og 13.00 på telefon: 41 91 05 01.

Politiet vil desuden tirsdag den 11. juni fra kl. 14.00 til 20.00 afholde åbent hus, hvor borgerne kan komme og se nærmere på kosterne. Arrangementet vil finde sted på brandstationen på Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde.