Brandfolkene har forladt brandtomten og nu tager politiets brandeksperter over i forsøget på at finde årsagen til den voldsomme brand på Strandlyst mandag morgen. Foto: Marianne Nielsen

Billeder: Nu begynder brandefterforskningen af Strandlyst

Her forsøgte kriminalassistenten at skabe sig et overblik over skaderne efter den voldsomme brand, der i mandagens tidlige morgentimer efterlod restauranten i ruiner. Det er nu politiets opgave at finde ud af, om det overhovedet er muligt at finde brandårsagen.