Foto: Per Christensen

Brian Winther Sørensen, leder af genbrugsstationerne i Odsherred. Foto: Per Christensen

Billeder: Genåbningen gik godt

Tirsdag genåbnede genbrugsstationerne i Odsherred - en åbning, mange havde set frem til med længsel i takt med, at traileren blev fyldt.

- Der var en lille smule kø i Hønsinge omkring middagstid, men kun nogle få biler og ikke mere end 5-10 minutter. I alt var der cirka 400 besøg i Hønsinge, 500 på Vangen i Nykøbing og 150 på Odden, mens vi ikke har tal på, hvor mange der besøgte genbrugsstationen i Fårevejle, uddyber han og vurderer, at der samlet set har været op mod 1500 besøg på pladserne.

Helt generelt henstiller han til, at man genovervejer sit behov for at tage på genbrugspladsen og bliver hjemme, medmindre det er virkelig vigtigt.