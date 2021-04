Broen over Fuglebæks Å på Trundholm Mosevej har længe været ramponeret, og fra i dag går arbejdet i gang med først at nedbryde den gamle beton og derefter opbygge den nye bro i betonelementer. Foto: Stefan Andreasen

Billeder: Broen ud til Solvognens fundsted skal udskiftes

Bro-eksperterne Christiansen & Essenbæk A/S udfører arbejdet for Odsherred Kommune med Rambøll A/S som rådgivende ingeniørfirma.

Broen over Fuglebæks Å på Trundholm Mosevej ved Vig, der fører ud til Solvognens fundsted, har længe været ramponeret, og fra i dag går arbejdet i gang med først at nedbryde den gamle beton og derefter opbygge den nye bro i betonelementer.

