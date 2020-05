Bilhorn skal afløse pige-skrig til Beatles-koncert

Forsanger i bandet Nice Guys, John Larsen, vil undervejs i drive-in-koncerten med Beatles-musik søndag den 17. maj på Den Rytmiske Højskole, opfordre kvinderne i bilerne til at larme vildt med bilhornene for at lave noget sjov.

- Vi er nødt til at eksperimentere med nogle gimmicks i den her koncert-form.

- Det er jo ret specielt, at vi skal stå og spille for et publikum, som sidder inde i deres biler og hører os gennem radioen. Men vi glæder os til at prøve det, siger John Larsen.