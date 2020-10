Biler i bymidten?

- Men hvis en bymidte skal udvikle sig, kræver det først og fremmest en politisk erkendelse af, at bymidten og detailhandlen er byens puls. Den skal man gå i brechen for at forsvare og udbygge den. Ikke mindst med den udvikling, vi ser med nethandel, er det nødvendigt at satse på at gøre bymidten stærkere. Man skal derfor kigge på tilkørselsforholdene, og man skal kigge på parkeringspladserne. Og man skal i mindre grad interessere sig for at tiltrække nogle landsdækkende kædebutikker. Man skal forsøge at få det optimale ud af de butikker, som man har, siger Bruno Christensen.