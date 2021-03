Bil taget fra påvirket bilist uden kørekort

Det var en ganske almindelig rutinekontrol, og bag rattet sad en 41-årig mand fra Svinninge, som kunne mistænkes for at være påvirket.

Han blev derfor testet med narkometeret, som viste, at han havde indtaget amfetamin forud for kørslen.

Han blev derfor sigtet og anholdt, for at få udtaget en blodprøve. Føreren var desuden frakendt førerretten, og da det var tredje gang indenfor 3 år han kørte i frakendelsestiden gav det politiet mulighed for at beslaglægge bilen med henblik på konfiskation.