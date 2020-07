Se billedserie Numrene bliver råbt op for at blive gentaget i radioen, som de seks bilister så lytter til i bilerne. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Bil-banko- fiasko Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bil-banko- fiasko

Odsherred - 20. juli 2020 kl. 11:23 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg ved ikke, hvordan du skal skrive det, så det lyder pænt, men det er da en fiasko, erkendte Klaus Burrild fra Egebjerg Bylaug, da han fem minutter efter klokken 15 søndag stod klar med Radio Odsherred og en masse frivillige, og der kun var mødt fire biler op på den store plæne bag Egebjerg Forsamlingshus.

Så kom der to biler til i sidste øjeblik, men den ene var en af de frivillige, der syntes, at det var lidt pinligt, og derfor var med til at fylde på.

Klaus Burrild har ikke nogen forklaring på, hvorfor banko-spillerne svigter her i Egebjerg.

- Vi har jo hørt, at folk står i kø for at komme til banko i Vig, men det kan være, at vejret i dag har været mere til at gå på stranden end at sidde i bil og spille banko, siger han.

Selvom der i flere af bilerne var fire, overgik antallet af medhjælpere langt antallet af aktive deltagere i bil-bankoet.

Leif Pedersen fra bylavet råbte først numrene op, inden de blev gengivet af medarbejdere fra Radio Odsherred, der stod for transmissionen til de fremmødte biler.

Derfor var der lidt forsinkelse, fra Leif Pedersen råbte tallet op, til det blev gentaget af radiomedarbejderen og endelig lød i bilradioen.

Det gjorde det muligt for deltagerne at få nummeret gentaget et par gange, for det kunne godt være svært at sidde der i bilen og skulle holde styr på flere banko-plader.

Og som var det en koncert, så kom bilernes horn i brug, når der var fyldt en række eller hele pladen.

Et par dyt - og vupti stod en af de frivillige klar til at kontrollere tallene.

Mens de professionelle banko-spillere selv havde medbragt plastik-brikker til at lægge på numrene på bankopladerne, havde en vognfuld fra Egebjerg fundet på at bruge lakridsmønter til opgaven.

Og det virkede, for efter et stykke tid fik Andreas Klausen travlt med at sætte tændingen til og dytte. Der var banko på bagsædet.

- Nu må bylavet og forsamlingshuset tage det underskud, der kommer, og komme videre, siger Klaus Burrild, der ikke tror på bil-banko igen med Egebjerg Bylaug som arrangør.