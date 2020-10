Biblioteket rykker ind - det er bøjet i neon

Når det nye biblio­tek i Hørve - der er bygget inde bag foyeren i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter - åbner mandag den 5. oktober, vil glasvæggen imellem bibliotek og foyer være oplyst af et blåt skær fra et skilt, som biblio­teksleder Jesper Bertelsen har fundet i gemmerne.

- Det er et neonskilt fra biblioteket i Vig, hvor der står »Det lokale bibliotek«, fortæller han.

Skiltet blev produceret til udviklingsprojektet for et identitetsbibliotek i 2016, støttet af Kulturstyrelsen.

Det nåede aldrig at blive sat op, fordi man var bange for, at det skulle blive ødelagt af hærværk.