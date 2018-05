Se billedserie Leder Jesper Lorentz Bertelsen ved det nye borgerservice-kontor bag en matteret glasvæg. Til venstre pulten til tids-booking. Foto: Stefan Andreasen

Bibliotek sikres til borgerservice: Diskretion bag glas

Odsherred - 02. maj 2018

Det var en haste-opgave for den nye leder af Odsherreds Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse, Jesper Lorentz Bertelsen, at han skulle luge ud i funktions-problemerne for den udskældte borgerservice på bibliotekerne i Nykøbing Sjælland og Asnæs, og det er nu sket med ombygning og tilretning af borgerservice med et budget på 300.000 kr.

- Stor respekt for tanken om borgerservice som en del af folkeoplysningen på biblioteket, og biblioteket som et sted, der hjælper borgerne over i den digitale tidsalder. Det var bare ikke indrettet til det, men det er det nu, siger Jesper Lorentz Bertelsen til dagbladet Nordvestnyt.

I samme omgang er borgerservice tilpasset EU's nye databeskyttelsesforordning.

Siden kommunen i 2015 flyttede borgerservice fra rådhuset i Højby til bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs, har ordningen været kritiseret af brugere af borgerservice, øvrige biblioteks-brugere og personalegrupperne. Der har manglet diskretion for de borgere, der benyttede borgerservice-stedet, anbragt tæt ved bogreoler og læsepladser. Og øvrige biblioteks-brugere har klaget over, at de ufrivilligt blev inddraget i andres personlige forhold. Personale fra de to grupper har været frustreret over at skulle bruge tid på opgaver udenfor deres fagområder.

Nu er der indført elektronisk tidsbestilling, hvor man booker tid til borgerservice, og sagsbehandlingen foregår på et kontor bag en matteret glasvæg. Her arbejder kun borgerservice-personale.

De oprindelige front-diske er genåbnet, og her kan borgerne nu få råd og vejledning om emner, som ikke kræver diskretion i glas-kontoret.

Bibliotekar-diskene genopsættes på de to biblioteker, og café-øer med kaffemaskiner fjernes.