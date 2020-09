Bibliotek reagerer på bruger-nedgang i corona-tid: Igen bogposer ud af vinduet

Se billedserie For at imødekomme brugernes corona-forsigtighed genindfører Odsherreds biblioteker med øjeblikkelig virkning forårets succesfulde ordning med take-away-bogposer, som kan bestilles hjemmefra og leveres ud gennem vinduet eller til afhentning i foyeren. Ordningen gælder de store biblioteker i Nykøbing Sjælland og Asnæs. Privatfoto

Odsherred - 29. september 2020 kl. 19:27 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Den øgede corona-smitte i samfundet kan mærkes på Odsherreds biblioteker, hvor færre møder op og låner bøger og andre materialer.

- Selvom vi overholder alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og gør ekstra ud af at minimere smitte-risikoen og fortæller om det vidt og bredt, så er vores primære målgruppe igen begyndt at passe meget på sig selv og kommer mindre i vores biblioteker. Det er tydeligt at mærke. Der er en mærkbar nedgang i vores besøgstal, siger Jesper Bertelsen, leder af Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred.

For at imødekomme brugerne genindfører Odsherreds biblioteker derfor med øjeblikkelig virkning forårets succesfulde ordning med take-away-bogposer, som kan bestilles hjemmefra.

Brugerne ringer eller mailer deres ønsker til bibliotekarer, som pakker bogposer, der så langes ud gennem vinduet eller stilles klar i foyeren.

- Brugerne kan enten bestille materialer efter eget valg eller en »lykkepose«, som bibliotekarerne sammensætter ud fra brugerens bestilling, siger kulturformidler Nete Bækgaard Hermansen.

- Som noget nyt har vi desuden valgt, at vi kører poserne hjem til særligt udsatte brugere, siger kulturformidleren.

- Selvom der er mere corona i samfundet nu, skal vi jo ikke stoppe med at læse bøger. Vi må gøre noget. Så vi tænkte, at det kunne være godt at genoplive ordningen med bogposerne. Det fungerede fantastisk under nedlukningen, siger Jesper Bertelsen.

- I første omgang gælder ordningen for bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs, men måske kan den, hvis der er interesse for det, bredes ud til at omfatte selvbetjenings-bibliotekerne, så man også kan få leveret bogposer dertil, siger bibliotekslederen.